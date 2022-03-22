Медведев прокомментировал ситуацию с криминалом в России

Медведев также добавил, что новые реалии бросают серьезные вызовы структурам, борющимся с криминалом в России. В частности, он обратил внимание на большое количество беженцев из Украины и Донбасса. По его словам, эти люди слабо защищены, и могут стать легкой мишенью для преступников. Также большие массы людей могут скрывать в себе представителей радикальных группировок, которые могут захотеть прибыть в Россию под видом беженцев.