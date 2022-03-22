Медведев прокомментировал ситуацию с криминалом в России

Рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложности в социально-экономической ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Комментируя ситуацию с криминалом в стране, он заявил, что государственные органы пока успешно контролируют ситуацию.
Медведев также добавил, что новые реалии бросают серьезные вызовы структурам, борющимся с криминалом в России. В частности, он обратил внимание на большое количество беженцев из Украины и Донбасса. По его словам, эти люди слабо защищены, и могут стать легкой мишенью для преступников. Также большие массы людей могут скрывать в себе представителей радикальных группировок, которые могут захотеть прибыть в Россию под видом беженцев.