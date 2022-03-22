Посол РФ в Белоруссии призвал помнить трагедию Хатыни и не допустить возрождения нацизма

"Мы находимся здесь на земле, которая помнит одну из величайших трагедий в истории Великой Отечественной войны и братского нам белорусского народа, земле, которая помнит и полита кровью невинных жителей, советских граждан. Мы должны помнить их имена, должны в своем сердце запомнить тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы будущие поколения жили под ярким мирным солнечным небом", - отметил Грызлов.