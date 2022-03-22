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32 минуты назад

Посол РФ в Белоруссии призвал помнить трагедию Хатыни и не допустить возрождения нацизма

ТАССТАСС

Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов призвал помнить трагические события Хатыни и бороться против возрождения нацизма. Об этом глава российской дипмиссии сказал во вторник журналистам, принимая участие в мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине трагедии в Хатыни.

Посол РФ в Белоруссии призвал помнить трагедию Хатыни и не допустить возрождения нацизма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы находимся здесь на земле, которая помнит одну из величайших трагедий в истории Великой Отечественной войны и братского нам белорусского народа, земле, которая помнит и полита кровью невинных жителей, советских граждан. Мы должны помнить их имена, должны в своем сердце запомнить тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы будущие поколения жили под ярким мирным солнечным небом", - отметил Грызлов.

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Он напомнил, что "костяк того карательного отряда (в Хатыни - прим. ТАСС) составляли нацисты из Киева, западных областей Украины".

"Они оделись в нацистскую форму, они присягнули Гитлеру и проводили в жизнь идеи Бандеры и Шухевича", - отметил российский посол.

Он констатировал, что "сейчас на Украине снова взошли ростки фашизма, под руководством фактически официальных властей Киева проходили марши, факельные шествия в честь недобитых нацистов".

"Государственный переворот, который произошел в 2014 году, по сути, вверг Украину в гражданскую войну. Миллионы жителей Украины не приняли этот проект "анти-России". И не было другого выбора, потому что по всей Украине прокатывались фашистские погромы, а 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, когда были сожжены десятки людей в доме профсоюзов", - напомнил Грызлов.

По его словам, "фактически это была "хатынь" 21 века".

"Ростки фашизма дали достаточно глубоки корни на Украине, которые нужно выкорчевывать. И российские вооруженные силы сейчас проводят специальную военную операцию для того, чтобы защитить людей, произвести демилитаризацию и денацификацию Украины", - заявил Грызлов.

"Мы сообща справились с фашизмом и получили эту победу в 20 веке. Сейчас - в 21 веке мы также одержим эту победу", - отметил посол РФ в Белоруссии.

Политика,Борис Грызлов,
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