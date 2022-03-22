Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций РФ и Украины, чтобы не навредить переговорному процессу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Украина - это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры", - ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с РФ.
"Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - добавил представитель Кремля.
Песков не стал называть дату продолжения переговоров РФ и Украины, сославшись на плавающий график
Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях, чтобы разъяснить позицию РФ по спецоперации на Украине - Песков
Позиция РФ на переговорах с Украиной сформулирована устно и письменно, документы получены Киевом, планов опубликовать их нет - Песков