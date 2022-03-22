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1 час назад

МИД Японии передал ноту протеста российскому послу

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в министерство иностранных дел Японии, где ему был заявлен протест из-за выхода России из диалога по мирному договору, сообщает новостное агентство Kyodo.

МИД Японии передал ноту протеста российскому послу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СМИ, ноту протеста российскому послу передал замглавы МИД Японии Такэо Мори.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога «исторически оправданным».

Политика,Михаил Галузин,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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