МИД Японии передал ноту протеста российскому послу

Посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в министерство иностранных дел Японии, где ему был заявлен протест из-за выхода России из диалога по мирному договору, сообщает новостное агентство Kyodo .

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога «исторически оправданным».