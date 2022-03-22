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34 минуты назад

«Нам вырывают язык»: постпред при ООН о закрытии русских СМИ за рубежом

Елена Прошина

В мире складывается опасная тенденция по ликвидации российского присутствия в СМИ за рубежом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН: нам вырывают язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации. Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык», – цитирует Небензю РИА Новости.

Небензя обвинил США в «подливании бензина» в конфликт на Украине

Ранее Небензя заявил, что после окончания российской военной спецоперации на Украине могут всплыть новые неприглядные факты о действиях стран Запада в регионе. И речь не только о военно-биологической деятельности, но и о многом другом.

Он также назвал смешными заявления Вашингтона о том, что ООН не знала об американских биолабораториях на Украине.

«Это смешно, потому что военно-биологические разработки... являются априори секретными. Те, кто их ведет, никому не докладывают, в том числе ООН или кому-либо еще», — отметил постпред.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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