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50 минут назад

Орешкин: Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений

Россия и весь мир находятся на пороге больших, "тектонических" изменений, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Орешкин: Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Время новое, причем не только у нас в стране на самом деле, время новое для всего мира, это касается не только геополитики, на самом деле касается "тектонических" изменений, которые сейчас начинают происходить. На самом деле в ближайшие годы мы увидим "тектонические" изменения и в экономике, и на отдельных рынках, и в культуре, и в науке. Мы в начале очень большого пути вперед. Это касается не только российской экономики, но и всего мира", - сказал Орешкин, выступая на пресс-конференции в ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

Максим Орешкин,
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