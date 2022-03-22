Орешкин: Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений

"Время новое, причем не только у нас в стране на самом деле, время новое для всего мира, это касается не только геополитики, на самом деле касается "тектонических" изменений, которые сейчас начинают происходить. На самом деле в ближайшие годы мы увидим "тектонические" изменения и в экономике, и на отдельных рынках, и в культуре, и в науке. Мы в начале очень большого пути вперед. Это касается не только российской экономики, но и всего мира", - сказал Орешкин, выступая на пресс-конференции в ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".