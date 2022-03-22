Россия обвинила США в отказе от диалога по стратегической стабильности

«Они [США] не подтверждают готовность продолжать диалог по стратегической стабильности. Пройдет время, и они поймут, что тем самым стреляют себе в ногу», — заявил дипломат.

Ранее он призвал Белый дом остановиться в своей эскалации отношений с Россией. Рябков заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва. По его словам, их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона.