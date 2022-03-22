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1 час назад

Рябков: друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире

ТАССТАСС

Партнерами и друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Рябков: друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Друзья России - это все здравомыслящие силы в мире", - сказал он.

Рябков уточнил, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности, соответствующая работа ведется.

"Нам объявлена экономическая и информационная война. Я не думаю, что в условиях, когда вопрос стоит именно так, мы должны раскрывать наши карты. Мы просто делаем свою работу. Мы преодолеем эти трудности. Решимость и воля есть, политические установки даны, все работают так, как положено", - подчеркнул он.

"У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать", - сказал он.

"Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет", - добавил Рябков.

Происходящие в мире события подводят черту под положительным отношением к глобализации, начинается новая историческая эпоха, сказал Сергей Рябков.

"Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих из нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха, если хотите", - сказал он.

По словам Рябкова, неприятие ценностей Запада в будущем будет все больше.

Политика,Сергей Рябков,
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