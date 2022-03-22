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49 минут назад

В России появится первый маркетплейс отечественного софта

ТАССТАССиещё 2

Первую версию такого маркетплейса планируется запустить в мае, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В России появится первый маркетплейс отечественного софта
Фото: ТАССТАСС

Минцифры РФ планирует запустить первый маркетплейс российских программных продуктов в мае. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник.

"Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить", - отметил он.

Политика,Максут Шадаев,Госдума,
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