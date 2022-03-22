В России появится первый маркетплейс отечественного софта

"Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить", - отметил он.