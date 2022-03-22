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33 минуты назад

В Госдуме выступили за проведение референдумов в южных областях Украины

Говорит МоскваГоворит Москва

Жители должны сами решить, хотят ли они статуса независимой республики или войти в состав России.

В Госдуме выступили за референдумы в южных областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целом население миролюбиво встречает российских военных. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Конечно, это должны решать жители южных областей Украины [проведение референдумов — прим. ГМ]. Прежде всего, имею в виду Запорожье, Херсонскую, Николаевскую области и Одессу. Одесса, как и Севастополь, это символы государства российского и истории. На мой взгляд, всё идёт к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия. Надо дать людям возможность объективно убедиться, с какими целями проводится военная спецоперация, пообщаться с нашими военными. Мы видим это в Мелитополе, Херсоне и ряде других территорий южной Украины, что в целом население достаточно спокойно воспринимает приход туда российских Вооружённых сил. Давить, конечно, не надо, но возможность людям такого рода обеспечить надо. Я за то, чтобы были проведены эти референдумы. [Какой вопрос будет выноситься: признание независимости или присоединение к РФ — прим. ГМ] должны уже решать жители самих регионов».

Зеленский: компромиссные договоренности с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума. Он пояснил это тем, что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе конституции страны.

18 марта 2014 года Республика Крым вернулась в состав России по итогам референдума.

Политика,Андрей Луговой,Владимир Зеленский,Госдума,
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