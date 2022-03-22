В Госдуме выступили за референдумы в южных областях Украины

«Конечно, это должны решать жители южных областей Украины [проведение референдумов — прим. ГМ]. Прежде всего, имею в виду Запорожье, Херсонскую, Николаевскую области и Одессу. Одесса, как и Севастополь, это символы государства российского и истории. На мой взгляд, всё идёт к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия. Надо дать людям возможность объективно убедиться, с какими целями проводится военная спецоперация, пообщаться с нашими военными. Мы видим это в Мелитополе, Херсоне и ряде других территорий южной Украины, что в целом население достаточно спокойно воспринимает приход туда российских Вооружённых сил. Давить, конечно, не надо, но возможность людям такого рода обеспечить надо. Я за то, чтобы были проведены эти референдумы. [Какой вопрос будет выноситься: признание независимости или присоединение к РФ — прим. ГМ] должны уже решать жители самих регионов».