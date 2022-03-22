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42 минуты назад

В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»

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Властям США необходимо остановиться в своей эскалации отношений с Россией. К этому призвал Вашингтон замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков: отношения России и США находятся на грани разрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва. По его словам, их дальнейшее развитие будет зависеть от линии, которую выберет американская сторона.

«Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — заключил Рябков.

МИД России призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

При этом замглавы МИД отметил, что если у США получится оказать позитивное воздействие на Киев, у Москвы и Вашингтона возникнут перспективы для нормализации отношений.

«Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной», — резюмировал он.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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