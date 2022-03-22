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1 час назад

Экс-депутат Рады поддержал российские требования по Крыму

Алиса Селезнёва

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко призвал Киев уважать принятое крымчанами решение о присоединении к России и назвал правильным требование признать российский статус полуострова. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-депутат Рады поддержал российские требования по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. При этом после воссоединения Крыма с Россией власти Украины прекратили подачу воды на полуостров. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей региона.

«Россия делает правильно, выдвигая условия и требуя признать российский статус Крыма», - заметил Журавко.

Он подчеркнул, что жители Крыма сами определили свое будущее на референдуме и это «слово и решение нужно уважать».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Украина выполнит условия Москвы. В частности, признает Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. Кроме того, Москва требует внесения поправок в конституцию Украины, в которых будет прописан отказ от вступления в военные блоки и объявление себя нейтральным государством.

Политика,Алексей Журавко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,
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