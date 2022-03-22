Япония выразила протест после отказа России от обсуждения мирного договора

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Россия, отказавшись от диалога по мирному договору и соглашениям по Южным Курилам, действует необоснованно и неприемлемо. Его слова приводит агентство Kyodo. Ранее после начала спецоперации на Украине Япония ввела санкции в отношении российских банков, бизнесменов, а также должностных лиц.

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«Действия России крайне необоснованны и абсолютно неприемлемы. Мы решительно протестуем», — цитирует слова Кисиды агентство.

Он подчеркнул, что власти не меняют своего курса на решение вопроса Южных Курил и заключения мирного договора. Кисида отметил, что перспективы переговоров с Москвой пока неясны. Токио не будет пересматривать бюджет, в котором предусмотрены средства на сотрудничество с Россией.

21 марта МИД России объявил, что отказывается от переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов. Кроме того, прекращены безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение дипломаты приняли из-за санкций Токио против России, которые Япония ввела после начала военной операции на Украине.