Кадыров обратился с просьбой к Зеленскому

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Ранее Зеленский рассказал, что принял решение остаться, несмотря на советы спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну после начала российской спецоперации. Кадыров обвинил Зеленского в слабохарактерности и отметил, что советников, которые порекомендовали лидеру бежать из Украины, "врагу не пожелаешь".

"Не к лицу такому главнокомандующему сначала прятаться в убежищах за сотни километров от боевых действий, а затем позорно бросать свою страну и народ", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров считает, - по Зеленскому заметно, что происходящее на Украине для него "совершенно непонятно", поэтому стоит прислушаться к предложениям российской стороны и принять их.

"Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи - включи трезвую голову. Развернись лицом к России", - посоветовал Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал о планах провести военный парад в Киеве.