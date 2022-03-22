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16 минут назад

Додик заявил, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России

ТАССТАССиещё 1

Босния и Герцеговина не планирует введение санкций и каких-либо ограничений против России. Об этом сообщил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

Босния и Герцеговина отказались вводить санкции против России
Фото: ТАССТАСС

"Босния не ввела санкции, для этого не существует соответствующего решения. <…> Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской (РС) любое решение Сараево не имеет никакого веса. Одно ясно точно: БиГ не ввела и не будет вводить никаких ограничений против России", - заявил он.

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Также он отметил, что есть представители мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, которые поддерживают введение санкций в отношении РФ. По его словам, они пытаются воспользоваться процедурным присутствием своих послов в ООН и ЕС, где рассказывают о своих намерениях.

"Да, нужно ожидать, что на всех международных площадках, где будут выступать представители мусульманского энтитета, они будут поддерживать санкционные действия против РФ, а мы, сербы, не будем. К примеру, наши люди присутствуют в системе авиационного контроля БиГ, поэтому мы не ввели запрет на пролет российских воздушных судов", - отметил сербский член Президиума.

Отвечая на вопрос о том, может ли Босния и Герцеговина в ближайшее время вступить в НАТО, член Президиума отметил, что БиГ не может этого сделать без согласия Республики Сербской.

"Пока БиГ занимает нейтральную позицию, отказываясь от вступления в какие-либо военные блоки. Как мы считаем, мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад (бомбардировка авиацией НАТО боснийских сербов в 1995 году - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. В ноябре 2019 года парламент Республики Сербской снова выступил за военный нейтралитет, приняв соответствующий документ из 20 пунктов. В нем подчеркивается, что в случае насильственных попыток "втянуть" БиГ в НАТО Республика Сербская проведет референдум, на котором граждане решат вопрос членства РС в любых военных союзах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей.

Политика,Милорад Додик,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ООН,ЕС,
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