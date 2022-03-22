Босния и Герцеговина отказались вводить санкции против России

Босния и Герцеговина не планирует введение санкций и каких-либо ограничений против России. Об этом сообщил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

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"Босния не ввела санкции, для этого не существует соответствующего решения. <…> Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны. Без одобрения со стороны Республики Сербской (РС) любое решение Сараево не имеет никакого веса. Одно ясно точно: БиГ не ввела и не будет вводить никаких ограничений против России", - заявил он.

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Также он отметил, что есть представители мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, которые поддерживают введение санкций в отношении РФ. По его словам, они пытаются воспользоваться процедурным присутствием своих послов в ООН и ЕС, где рассказывают о своих намерениях.

"Да, нужно ожидать, что на всех международных площадках, где будут выступать представители мусульманского энтитета, они будут поддерживать санкционные действия против РФ, а мы, сербы, не будем. К примеру, наши люди присутствуют в системе авиационного контроля БиГ, поэтому мы не ввели запрет на пролет российских воздушных судов", - отметил сербский член Президиума.

Отвечая на вопрос о том, может ли Босния и Герцеговина в ближайшее время вступить в НАТО, член Президиума отметил, что БиГ не может этого сделать без согласия Республики Сербской.

"Пока БиГ занимает нейтральную позицию, отказываясь от вступления в какие-либо военные блоки. Как мы считаем, мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад (бомбардировка авиацией НАТО боснийских сербов в 1995 году - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. В ноябре 2019 года парламент Республики Сербской снова выступил за военный нейтралитет, приняв соответствующий документ из 20 пунктов. В нем подчеркивается, что в случае насильственных попыток "втянуть" БиГ в НАТО Республика Сербская проведет референдум, на котором граждане решат вопрос членства РС в любых военных союзах.