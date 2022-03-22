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1 час назад

Захарова съязвила в ответ на слова Псаки об уходе компаний из РФ

Ura.RuUra.Ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из РФ. Псаки сказала, что компании сами приняли решение покинуть российский рынок.

Захарова съязвила в ответ на слова Псаки об РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — заявила Захарова. Комментарий на слова Псаки представитель МИД оставила в своем telegram-канале.

Ранее Псаки подчеркнула, что США не предпринимали каких-либо действий, чтобы поспособствовать уходу американских компаний из России. По ее словам, такое решение было принято компаниями добровольно.

Политика,Мария Захарова,Администрация США,
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