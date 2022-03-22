Москалькова: Россия защищает мир от ядерной войны

Спецоперация РФ на Украине направлена, в том числе, на защиту всех стран от ядерной войны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Москалькова поделилась мнением, что когда задерживают участников антивоенных акций, уполномоченный по правам человека «должен вмешиваться и не отстраняться». «Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем она делает — для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь», — сказала Москалькова в прямом эфире в интервью Антону Красовскому на RT.

Что касается вопроса о смягчении административного наказания, политик сообщила, что «для каждого случая есть свой рецепт». Москалькова утверждает, что посещает таких задержанных и беседует с ними. Если выясняется, что во время задержания им был причинен вред, при выяснении обстоятельств нередко оказывается, что это не соответствует действительности.