МИД РФ даст Польше соответствующий ответ на высылку российских дипломатов

Москва в случае высылки дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ответ будет дан соответствующий», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Ранее польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, которых власти Польши обвинили в якобы шпионаже.

Всего, согласно данным сайта российского посольства, в диппредставительстве работают чуть более 50 дипломатов.