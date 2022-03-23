МИД РФ даст Польше соответствующий ответ на высылку российских дипломатов

Москва в случае высылки дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ответ будет дан соответствующий», - сказала она в беседе с РИА Новости.
Ранее польский портал Onet со ссылкой на правительственные источники сообщил, что Варшава высылает около 40 российских дипломатов, которых власти Польши обвинили в якобы шпионаже.
Всего, согласно данным сайта российского посольства, в диппредставительстве работают чуть более 50 дипломатов.
Ранее МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. По словам посла РФ в стране, официальная формулировка причины такого решения - «деятельность, несовместимая с их статусом».