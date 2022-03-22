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1 час назад

В Госдуме оценили отказ России вести переговоры по мирному договору с Японией

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Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале оценил отказ России вести переговоры по мирному договору с Японией в качестве реакции на антироссийские санкции.

В РФ осудили Японию за приесоедниние к «западному санкционному хору»
Фото: State Duma Russia / Globallookpress.comState Duma Russia / Globallookpress.com

По мнению депутата, Токио принесло в жертву США многолетний переговорный процесс и интересы своих граждан, поэтому решение Москвы было ожидаемым.

«Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту, Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора», — подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что это решение не было выбором Москвы, но антироссийские санкции не останутся без ответа.

21 марта МИД сообщил, что Россия отказывается ввести переговоры по мирному договору с Японией и прекращает диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Ведомство осудило действия японских властей из-за ситуации на Украине и указало на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России.

До этого Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также восемь заместителей министра обороны. Рестрикции коснутся также предприятий «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России».

Политика,Мария Захарова,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,Рособоронэкспорт,Госдума,
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