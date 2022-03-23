Захарова раскритиковала Зеленского за упоминание холокоста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинского президента Владимира Зеленского в манипуляции после того, как он провел параллель между холокостом и нынешней ситуацией на Украине перед депутатами израильского Кнессета. Комментарий опубликован на сайте министерства.

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Захарова отметила, что выступление Зеленского вызвало удивление из-за его неумелых попыток сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. Она также назвала упоминание холокоста в контексте нынешних событий искусственными параллелями.

«Объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова "Холокост", "Бабий Яр"», — указала она.

По словам представителя МИД России, украинский президент «без зазрения совести спекулировал на "переплетении историй" украинцев и евреев», а также «на общей угрозе их "тотального уничтожения"».

«И, видимо, невдомек сегодня Зеленскому, что именно жившие в УССР евреи в наивысшей степени ощутили на себе удар нацистских орд в годы Великой Отечественной войны», — заявила Захарова.