Мединский порезал свою карту VISA и перешел на «Мир»

Помощник президента РФ и лидер российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что порезал свою карту VISA и теперь планирует пользоваться только «Мир». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

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«Говорят, VISA "забанила" пользователей из России? А я "забаню" VISA. Перехожу на карточку Zа "Мир"», — написал Мединский.

В подтверждение своих слов он прикрепил фотографию разрезанной карты Visa. Из ее остатков он выложил буквы V и Z — символов военной спецоперации России на Украине.