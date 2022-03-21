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10 минут назад

Мединский порезал свою карту VISA и перешел на «Мир»

Елена Прошина

Помощник президента РФ и лидер российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что порезал свою карту VISA и теперь планирует пользоваться только «Мир». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Мединский порезал свою карту VISA и перешел на «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говорят, VISA "забанила" пользователей из России? А я "забаню" VISA. Перехожу на карточку Zа "Мир"», — написал Мединский.

В подтверждение своих слов он прикрепил фотографию разрезанной карты Visa. Из ее остатков он выложил буквы V и Z — символов военной спецоперации России на Украине.

Напомним, что в начале марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Таким образом карты, выпущенные этими компаниями в России, перестанут работать за пределами страны.

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Политика,Владимир Мединский,Visa,
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