В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил решение о запрете в России социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Его заявление передает ТАСС.

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Депутат Госдумы назвал справедливым судебное решение о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее сервисов на территории страны. По его словам, руководители корпорации возомнили себя вершителями судеб, разрешив пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.

«Это беспрецедентный шаг, который не может оставаться безнаказанным и подлежит ответственности по всей строгости закона», — подчеркнул Пискарев.

Парламентарий добавил, что, запретив деятельность Meta, российские государственные органы и суд показали, что закон является обязательным для всех.