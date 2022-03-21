В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев оценил решение о запрете в России социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Его заявление передает ТАСС.
Депутат Госдумы назвал справедливым судебное решение о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее сервисов на территории страны. По его словам, руководители корпорации возомнили себя вершителями судеб, разрешив пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.
«Это беспрецедентный шаг, который не может оставаться безнаказанным и подлежит ответственности по всей строгости закона», — подчеркнул Пискарев.
Парламентарий добавил, что, запретив деятельность Meta, российские государственные органы и суд показали, что закон является обязательным для всех.
21 марта сообщалось, что Тверской суд Москвы запретил Instagram и Facebook в России в связи с экстремистской деятельностью. Соответствующее решение вступило в силу немедленно.