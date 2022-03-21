Россия отказалась от обсуждения мирного договора с Японией

В дипведомстве также сообщили, что Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы

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Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию лежит на Японии, выбравшей антироссийский курс. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. "Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года", - указали в министерстве.

Также РФ блокирует статус Японии как партнера ОЧЭС по диалогу.

"Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу", - указывается в заявлении.

В МИД РФ сообщили, что РФ выходит из диалога с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - указали в министерстве.