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27 минут назад

В МИД РФ заявили, что страна не будет продолжать переговоры по мирному договору с Японией

ТАССТАСС

В дипведомстве также сообщили, что Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы

Россия отказалась от обсуждения мирного договора с Японией
Фото: ТАССТАСС

Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию лежит на Японии, выбравшей антироссийский курс. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что Россия прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. "Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года", - указали в министерстве.

Япония отказала России в мирном договоре

Также РФ блокирует статус Японии как партнера ОЧЭС по диалогу.

"Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу", - указывается в заявлении.

В МИД РФ сообщили, что РФ выходит из диалога с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. "Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", - указали в министерстве.

РФ в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры по мирному договору с Японией, заявили в МИД.

Политика,МИД России,
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