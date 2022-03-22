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45 минут назад

Жители Курил высказались об отказе России обсуждать с Японией мирный договор

Lenta.ruLenta.ruиещё 30

Жители Курильского района оценили отказ России обсуждать с Японией мирный договор в ответ на санкции, который Токио ввел из-за ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на главу муниципального образования Вадима Рокотова.

На Курилах высказались об отказе обсуждения с Японией мирного договора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, население поддерживает решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности. Рокотов считает, что занятая японскими властями позиция недопустима.

«Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», — высказался он.

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По его словам, жители этой части России, как и другие россияне, поддерживают решения президента страны Владимира Путина.

«Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — добавил он.

Япония назвала отказ России обсуждать мирный договор «неприемлемо жестким». Как уточнил премьер-министр Фумио Кисида, это «абсолютно неоправданно и недопустимо».

МИД России отказался вести переговоры по мирному договору в ответ на санкции Японии, которые она ввела из-за специальной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. Токио осудил действия России на Украине.

Политика,Выборы на Украине,Санкции,Япония и Россия,Владимир Путин,МИД России,
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