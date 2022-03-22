В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

МИД Японии назвал отказ России от диалога по мирному договору несправедливым

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 41

Глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми. Японский премьер протестует из-за отказа РФ обсуждать мирный договор По его словам, такая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси снова повторил позицию Токио по поводу спецоперации на Украине и назвал ее «грубым нарушением международного права». «Мы выражаем решительный протест в связи с этим», - приводит РИА Новости слова Хаяси. Российские власти отказались вести переговоры по мирному договору с Японией из-за ее присоединения к санкциям против Москвы и общей «недружественной» позиции Токио. О возможном ухудшении отношений двух стран при новом правительстве Японии в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал бывший посол России в Японии Александр Панов.

Политика,Видео,Выборы на Украине,Санкции,Япония и Россия,Михаил Галузин,Александр Панов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители