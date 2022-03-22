Глава японского МИД Есимаса Хаяси на пресс-конференции заявил, что попытки России, отказавшейся от переговоров по мирному договору, увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между РФ и Японией являются несправедливыми. Японский премьер протестует из-за отказа РФ обсуждать мирный договор По его словам, такая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину. Хаяси снова повторил позицию Токио по поводу спецоперации на Украине и назвал ее «грубым нарушением международного права». «Мы выражаем решительный протест в связи с этим», - приводит РИА Новости слова Хаяси. Российские власти отказались вести переговоры по мирному договору с Японией из-за ее присоединения к санкциям против Москвы и общей «недружественной» позиции Токио. О возможном ухудшении отношений двух стран при новом правительстве Японии в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал бывший посол России в Японии Александр Панов.