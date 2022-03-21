Послу США вручили ноту протеста из-за слов Байдена в адрес Путина

Американскому послу в Москве Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — указано в тексте.
В ведомстве также предупредили Салливана, что предпринимаемые против Москвы враждебные действия получат решительный и твердый отпор. Кроме того, ему напомнили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипломатических представительств в США.