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1 час назад

Послу США вручили ноту протеста из-за слов Байдена в адрес Путина

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Американскому послу в Москве Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Послу США вручили ноту протеста из-за слов Байдена в адрес Путина
Фото: ReutersReuters

«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — указано в тексте.

В ведомстве также предупредили Салливана, что предпринимаемые против Москвы враждебные действия получат решительный и твердый отпор. Кроме того, ему напомнили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипломатических представительств в США.

Политика,Джон Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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