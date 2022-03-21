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1 час назад

МИД РФ: заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения России и США на грань разрыва

ТАССТАСС

МИД РФ вызвал в понедельник посла США в Москве Джона Салливана, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

МИД РФ: заявления Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор", - указали в министерстве.

Кроме того, как отметили в МИД РФ, при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был "остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования".

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17 марта Байден выступил с личными нападками и оскорблениями в адрес своего российского коллеги, назвав его "кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины". Днем ранее, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент США сказал, что считает Путина "военным преступником". Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти высказывания Байдена являются недопустимой и непростительной риторикой.

Политика,Джон Салливан,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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