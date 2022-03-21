Россия запросит голосование по проекту резолюции по Украине в СБ ООН

Россия намерена в ближайшем будущем запросить проведение голосования по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник в телеграм-канале заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он упомянул тиражируемые западными представителями сведения о том, что РФ якобы отозвала проект своей резолюции.
"Это неправда и очевидная попытка выдать желаемое за действительное", - подчеркнул дипломат, отметив, что на рассмотрение документа требуется дополнительное время из-за "беспрецедентного давления" со стороны Запада, с которыми сталкиваются российские "партнеры в Совете Безопасности и Генассамблее" ООН.
"К настоящему моменту мы получили несколько запросов на соавторство и планируем запросить голосование по проекту [резолюции] в Совете Безопасности в ближайшем будущем", - указал Полянский.