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20 минут назад

Россия намерена запросить голосование по проекту резолюции по Украине в СБ ООН

ТАССТАССиещё 3

Россия намерена в ближайшем будущем запросить проведение голосования по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник в телеграм-канале заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Россия запросит голосование по проекту резолюции по Украине в СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он упомянул тиражируемые западными представителями сведения о том, что РФ якобы отозвала проект своей резолюции.

"Это неправда и очевидная попытка выдать желаемое за действительное", - подчеркнул дипломат, отметив, что на рассмотрение документа требуется дополнительное время из-за "беспрецедентного давления" со стороны Запада, с которыми сталкиваются российские "партнеры в Совете Безопасности и Генассамблее" ООН.

"К настоящему моменту мы получили несколько запросов на соавторство и планируем запросить голосование по проекту [резолюции] в Совете Безопасности в ближайшем будущем", - указал Полянский.

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