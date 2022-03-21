Россия запросит голосование по проекту резолюции по Украине в СБ ООН

Россия намерена в ближайшем будущем запросить проведение голосования по своему проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник в телеграм-канале заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.