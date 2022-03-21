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43 минуты назад

Захарова: Чехию ждет «творческий ответ» за захват посольства РФ

Ura.RuUra.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на инициативу властей Праги по расселению украинских беженцев в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Она пообещала «творческий ответ», если они исполнят свои обещания.

Захарова: Чехию ждет «творческий ответ» за захват посольства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — сказала Захарова в интервью «Ридусу».

Реакции от российского посольства на инициативу пражских властей по поводу недвижимости еще не последовало.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны эвакуировалось почти 40 тысяч человек. Власти Праги отметили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, пустуют и не используются. Они считают, что туда можно заселить беженцев с Украины.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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