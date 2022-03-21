Захарова: Чехию ждет «творческий ответ» за захват посольства РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на инициативу властей Праги по расселению украинских беженцев в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Она пообещала «творческий ответ», если они исполнят свои обещания.

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«Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — сказала Захарова в интервью «Ридусу».

Реакции от российского посольства на инициативу пражских властей по поводу недвижимости еще не последовало.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны эвакуировалось почти 40 тысяч человек. Власти Праги отметили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, пустуют и не используются. Они считают, что туда можно заселить беженцев с Украины.