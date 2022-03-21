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44 минуты назад

Прилепин заявил, что украинский спецназ будет воевать на стороне России «через пять-десять лет»

Daily StormDaily Storm

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — за правду» Захар Прилепин считает, что военная операция на Украине завершится победой России. Уже «через пять-десять лет» случится новый международный конфликт, в котором украинский спецназ будет воевать на стороне РФ, заявил Прилепин.

Прилепин заявил, что украинский спецназ будет воевать на стороне России «через пять-десять лет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вас уверяю, что через пять-десять лет неизбежно случится какой-нибудь новый очередной конфликт, и там будет украинский спецназ, который будет воевать на стороне России, который будет говорить: «Слава России, слава Богу, что мы победили и воссоединились», — заявил Захар Прилепин в эфире Общественной службы новостей.

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Политика,Захар Прилепин,Справедливая Россия,
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