Прилепин заявил, что украинский спецназ будет воевать на стороне России «через пять-десять лет»

«Я вас уверяю, что через пять-десять лет неизбежно случится какой-нибудь новый очередной конфликт, и там будет украинский спецназ, который будет воевать на стороне России, который будет говорить: «Слава России, слава Богу, что мы победили и воссоединились», — заявил Захар Прилепин в эфире Общественной службы новостей.