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1 час назад

SHOT: у Жириновского отказало легкое

Газета.RuГазета.Ru

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, у политика наступил септический шок и отказало легкое.

«Пациент по-прежнему «стабильно тяжелый», но динамика отрицательная», — говорится в публикации.

Как пишет SHOT со ссылкой на слова медиков, «вытащить» Жириновского из текущего состояния «будет непросто».

20 марта Telegram-канал «112» также сообщал о септическом шоке у Жириновского. По данным источника РЕН ТВ, лидер ЛДПР был снова введен в медикаментозную кому.

Стало известно о критическом состоянии Жириновского

При этом пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявлял, что все новости от анонимных источников о состоянии главы ЛДПР Владимира Жириновского не более чем слухи и ложь, политик продолжает лечение.

11 марта Жириновский был выведен из медикаментозного сна, в котором, по информации СМИ, он находился на протяжении последних недель.

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