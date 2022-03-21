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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Законопроект выложен на официальном сайте Госдумы.

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, депутаты предлагают денонсировать протокол о присоединенииРоссийской Федерации к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО и вступило в силу 1 января 1995 года.

В третьей статье законопроекта устанавливается, что после прекращения членства в ВТО Россия освобождается от «всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».

Ранее стало известно, что власти Великобритании больше не будут выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Лондон также откажет Москве и Минску в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Страны лишат ключевых преимуществ членства в ВТО.

Также Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, проголосовав за лишение их статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат . Эта мера позволит США устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные ВТО.

Политика,Справедливая Россия,Конгресс США,Госдума,ВТО,
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