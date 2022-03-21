В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

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Согласно документу, депутаты предлагают денонсировать протокол о присоединенииРоссийской Федерации к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО и вступило в силу 1 января 1995 года.

В третьей статье законопроекта устанавливается, что после прекращения членства в ВТО Россия освобождается от «всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».

Ранее стало известно, что власти Великобритании больше не будут выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Лондон также откажет Москве и Минску в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Страны лишат ключевых преимуществ членства в ВТО.