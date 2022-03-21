Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана проблему заключения мирного договора

"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - указали в российском дипведомстве о содержании разговора главы МИД РФ с Байрамовым.