Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана проблему заключения мирного договора

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
"Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать", - информировали на Смоленской площади по итогам разговора Лаврова с армянским министром.
"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - указали в российском дипведомстве о содержании разговора главы МИД РФ с Байрамовым.