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31 минуту назад

Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана проблему заключения мирного договора

ТАССТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана проблему заключения мирного договора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать", - информировали на Смоленской площади по итогам разговора Лаврова с армянским министром.

"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - указали в российском дипведомстве о содержании разговора главы МИД РФ с Байрамовым.

Политика,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,МИД России,
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