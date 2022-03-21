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38 минут назад

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Елена Прошина

В ЛДПР заявили, что Владимир Жириновский продолжает плановое лечение, реабилитация политика требует времени. Как сообщает NEWS.ru, таким образом в пресс-службе партии прокомментировали слухи о том, что состояние Жириновского резко ухудшилось.

«Подробности его лечения — это медицинская тайна, разглашение которой влечёт уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все «новости» от анонимных источников по этому поводу — это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь», — заявили в партии.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

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В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общался с помощниками, передавал поручения депутатам и аппарату, а также читал прессу.

Накануне ряд источников сообщил, что Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи якобы диагностировали у него септический шок и сейчас борются за его жизнь.

Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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