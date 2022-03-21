Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет продвижения по вопросу встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, так как главам государств еще нечего фиксировать. Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, «нужно сначала сделать домашнюю работу».

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь главы государства констатировал, что какого-то существенного продвижения на российско-украинских переговорах пока нет.

«Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», - заметил Дмитрий Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

После начала специальной военной операции российская и украинские делегации провели три раунда переговоров. После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по видеосвязи, однако стороны пока не смогли добиться согласования позиций по всем вопросам.