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1 час назад

Кадыров дал украинским нацистам домашнее задание

Deita.ruDeita.ru

Украинские националисты начинают приносить свои извинения за унижение чеченских росгвардейцев, которых они ранее оскорбляли на этнической почве. Один из таких нацистов уже принес свои извинения и исполнил все требования чеченских гвардейцев. Видео с доморощенным нацистом обнародовал на своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет ИА DEITA.RU.

Кадыров дал украинским нацистам домашнее задание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее некий украинский боевик на видео стал дразнить главу Чечни, показывая нож и обращаясь к нему. Смелость и наглость боевика тут же исчезла, когда он оказался в руках у чеченских солдат. Испуганный украинский боевик с поднятыми над головой руками на вопросы чеченских солдат стал декларировать: Ахмат - сила!

"Мы стали расширять словарный запас нациков. Скажу по секрету, нацики просто замечательные ученики, схватывают все на лету. Тут все зависит от преподавателя. Всего лишь одно воспитательное занятие, и убеждённый бандеровец на глазах превращается в искреннего почитателя лозунга "Ахмат - сила!" - иронизирует Кадыров.

Кроме того, Кадыров обратился к украинским нацистам с домашним заданием:

"Даю домашнее задание всем нацикам: выучить фразу Ахмат - сила!, чтобы к приходу наших вежливых гвардейцев-преподавателей отскакивало от зубов. Они уже близко. Возможно, говорить придётся даже завтра. Зубрите!" - добавил он.

Напомним, что ранее украинские чиновники заявили, что будут хоронить российских солдат-мусульман в свиных шкурах, чем вызвали бурную реакцию в Сети. Многие эксперты предрекли возмездия со стороны мусульманских общин.

Политика,Рамзан Кадыров,
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