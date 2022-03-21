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1 час назад

В Кремле оценили продвижение переговоров России и Украины

Украинская делегация не настроена на быстрое продвижение переговоров с российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили продвижение переговоров России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Еще раз повторяю - российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны», - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что прогресс на переговорах недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, встреча президентов будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой.

Ранее член делегации Украины, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что переговоры российской и украинской сторон могут состояться 21 марта. Предполагается, что встреча пройдет в онлайн-формате. Он также добавил, что переговоры продолжаются каждый день. Они проходят на уровне экспертных групп.

Политика,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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