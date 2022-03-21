В Кремле оценили продвижение переговоров России и Украины

Украинская делегация не настроена на быстрое продвижение переговоров с российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Еще раз повторяю - российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны», - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил, что прогресс на переговорах недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, встреча президентов будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой.
Ранее член делегации Украины, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что переговоры российской и украинской сторон могут состояться 21 марта. Предполагается, что встреча пройдет в онлайн-формате. Он также добавил, что переговоры продолжаются каждый день. Они проходят на уровне экспертных групп.