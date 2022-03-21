Песков: важно сделать Украину более сговорчивой и конструктивной на переговорах

Москва признательна всем странам, предлагающим посредничество на переговорах с Киевом, но важно не просто выбрать место для встречи, а сделать Украину более сговорчивой. Такую позицию озвучил в понедельник в общении с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Действительно, здесь кто может, должен использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным на этих переговорах, - сказал представитель Кремля. - Выбор места для какой-то гипотетической встречи - это вторичный вопрос, хотя, безусловно, мы признательны всем странам, которые изъявляют желание помочь такому переговорному процессу".

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государство готово выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине или провести на своей территории встречу делегаций Москвы и Киева, отметив, что "Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарную традицию".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 16 марта в интервью телеканалу РБК, что коллеги из Швейцарии обратились к нему с предложением о посредничестве на переговорах РФ и Украины. С аналогичными предложениями выступали также Турция и Израиль.