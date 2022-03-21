Кремль объяснил отказ обсуждать прекращение огня на время переговоров с Украиной

Обсуждение о возобновлении режима прекращения огня на период переговоров с Украиной не ведется, националисты используют паузы для перегруппировки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что "так было неоднократно и поэтому это, конечно, осложняет процесс".

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.