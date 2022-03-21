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38 минут назад

Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы

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Решение ввести эмбарго на поставки российской нефти ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем. Так на отказ Европы от российской нефти отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, европейцам «придется тяжело», если решение об эмбарго будет принято. Песков подчеркнул, что в правительстве знают об обсуждении возможного отказа от поставок российской нефти.

«Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», — заявил пресс-секретарь.

Песков заявил, что эмбарго со стороны Европы «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте». Американцы при этом, по словам пресс-секретаря, будут действовать себя гораздо лучше, чем европейцы, так как они «останутся при своих».

Ранее сообщалось, что Европа обсуждает возможность нефтяного эмбарго в рамках пятого пакета санкций. Новые меры стали необходимы, так как, по словам неназваного источника, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на предыдущие четыре пакета санкций. На нефтяном эмбарго настаивают страны Балтии, но Германия предостерегает от поспешных решений из-за риска роста цен на энергоносители.

Политика,Дмитрий Песков,
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