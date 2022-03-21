Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы

Решение ввести эмбарго на поставки российской нефти ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем. Так на отказ Европы от российской нефти отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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По словам представителя Кремля, европейцам «придется тяжело», если решение об эмбарго будет принято. Песков подчеркнул, что в правительстве знают об обсуждении возможного отказа от поставок российской нефти.

«Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», — заявил пресс-секретарь.

Песков заявил, что эмбарго со стороны Европы «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте». Американцы при этом, по словам пресс-секретаря, будут действовать себя гораздо лучше, чем европейцы, так как они «останутся при своих».