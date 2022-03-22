Лавров обсудил с послами стран БРИКС ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в формате рабочего завтрака обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине и вокруг нее, - говорится в сообщении. - Сергей Лавров представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса, дал развернутые разъяснения по вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров, оказанием помощи беженцам и другим нуждающимся".
Как добавили в дипведомстве, министр подчеркнул, что "развязанная против России беспрецедентная экономическая война, санкционное давление грубо нарушают ключевые нормы международного права".
В министерстве также указали, что в ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения.
"Подтверждена неизменная заинтересованность в наращивании пятистороннего диалога, в том числе на ключевых международных площадках", - отметили в МИД РФ.