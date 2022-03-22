Лавров обсудил с послами стран БРИКС ситуацию на Украине

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине и вокруг нее, - говорится в сообщении. - Сергей Лавров представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса, дал развернутые разъяснения по вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров, оказанием помощи беженцам и другим нуждающимся".