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52 минуты назад

Лавров обсудил с послами стран БРИКС ситуацию на Украине

ТАССТАССиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в формате рабочего завтрака обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров обсудил с послами стран БРИКС ситуацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на ситуацию на Украине и вокруг нее, - говорится в сообщении. - Сергей Лавров представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса, дал развернутые разъяснения по вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров, оказанием помощи беженцам и другим нуждающимся".

Как добавили в дипведомстве, министр подчеркнул, что "развязанная против России беспрецедентная экономическая война, санкционное давление грубо нарушают ключевые нормы международного права".

В министерстве также указали, что в ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения.

"Подтверждена неизменная заинтересованность в наращивании пятистороннего диалога, в том числе на ключевых международных площадках", - отметили в МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,БРИКС,
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