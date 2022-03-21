Медведев уличил три страны в обмане Зеленского

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал об обмане европейских политиков, которые съездили в Киев «на особо охраняемом поезде» и «посулили дружбу и помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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На днях Киев посетили с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики провели переговоры с украинскими властями.

«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики"», — сообщил зампред Совбеза.

Также Медведев назвал польскую пропаганду «самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России». По его мнению, это «сообщество политических имбецилов».