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1 час назад

Медведев уличил Польшу, Чехию и Словению в обмане Зеленского

Елена Прошина

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал об обмане европейских политиков, которые съездили в Киев «на особо охраняемом поезде» и «посулили дружбу и помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев уличил три страны в обмане Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях Киев посетили с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики провели переговоры с украинскими властями.

«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики"», — сообщил зампред Совбеза.

Также Медведев назвал польскую пропаганду «самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России». По его мнению, это «сообщество политических имбецилов».

Украина ответила на призыв сложить оружие в Мариуполе

Ранее погранохрана Польши сообщила, что с начала российской спецоперации в страну въехало более 2,1 млн беженцев с Украины. Большая часть прибывших — женщины с детьми. Таким образом население в Варшаве увеличилось на 17%. Власти идут на чрезвычайные меры, чтобы разместить беженцев. В частности, Комплекс Национального стадиона временно превратили в административный офис для регистрации прибывших.

Политика,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,Ярослав Качиньский,Дмитрий Медведев,
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