Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «дерусификация» польской экономики приносит интересы граждан Польши в «жертву русофобии». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призвал ЕС ввести полное энергетическое эмбарго против России и прекратить выдачу виз россиянам.

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Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Я предпочитаю экономический путь, потому что он проливает меньше крови. Но для этого мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - сказал премьер.

Также он призвал заморозить все активы членов партии «Единая Россия».

Медведев, председатель «Единой России», назвал «дерусификацию» польской экономики дорогой и бессмысленной.

«Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». Её элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Медведев назвал польскую пропаганду «сообществом политических имбецилов» и заявил, что в Польше «мечтают забыть» о советских солдатах, которые боролись с фашизмом и освобождали узников Освенцима и Майданека.

«При этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане нашей страны относятся вполне дружелюбно», - отметил замглавы Совета безопасности.

По его мнению, со временем поляки поймут, что противостояние с Россией не скрепляет общество и не способствует благополучию и спокойствию.

«Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма», - подчеркнул Медведев.