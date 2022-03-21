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57 минут назад

Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами из Словении и Чехии съездили в Киев, где пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, «посулив ему дружбу и помощь». Об обмане европейских политиков сообщил в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Моравецкий вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении добирались до украинской столицы на особо охраняемом поезде, пояснил Медведев.

«Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики"», — указал зампред Совбеза.

Ранее Медведев отметил, что Польша является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России.

По его мнению, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"».

Политика,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,Ярослав Качиньский,Дмитрий Медведев,
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