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1 час назад

Медведев назвал польскую пропаганду «политическими имбецилами»

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Польская пропаганда является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. Это сообщество политических имбецилов, назвал ее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев назвал польскую пропаганду «политическими имбецилами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"». Ее элиты никак не могут смириться, что период Смутного времени закончился около 400 лет назад изгнанием польских оккупантов из Кремля.

«Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков», — подчеркнул Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,
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