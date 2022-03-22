В РФ оценили перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

Заместитель полпреда президента России в ЮФО Кирилл Степанов в беседе с РИА Новости оценил перспективы отношений Крыма с Херсонской областью, заявив, что торгово-экономические отношения восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации.

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По его словам, сегодня Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются, а также помогают освобожденным от украинских националистов территориям.

Замполпреда подчеркнул, что после окончания операции у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.