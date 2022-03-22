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39 минут назад

В России оценили перспективы отношений Крыма с Херсонской областью

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Заместитель полпреда президента России в ЮФО Кирилл Степанов в беседе с РИА Новости оценил перспективы отношений Крыма с Херсонской областью, заявив, что торгово-экономические отношения восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации.

В РФ оценили перспективы отношений Крыма с Херсонской областью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сегодня Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются, а также помогают освобожденным от украинских националистов территориям.

Замполпреда подчеркнул, что после окончания операции у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас Крым оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории. Он добавил, что с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.

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