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2 часа назад

В ряде регионов РФ могут отказаться от прямых выборов губернаторов

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Федеральные власти РФ, возможно, рассмотрят отказ от избрания губернаторов на прямых выборах в нескольких регионах страны. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В ряде регионов РФ могут отказаться от прямых выборов губернаторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С просьбой изучить возможность отказа от выборов обратились несколько губернаторов. В качестве причины, объясняющей отказ от выборов, чиновники привели экономическую ситуацию.

По информации издания, предположительно, регионам предоставят возможность поменять законодательство. В связи с тем не исключается, что выбирать губернаторов будут по измененной процедуре.

Выборы планируются в сентябре текущего года.

В настоящий момент информация об отказе от прямых выборов глав регионов официально не подтверждена.

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