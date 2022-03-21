Соратник Жириновского раскрыл его пророчество об Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2006 году предугадал замыслы Североатлантического альянса по поводу Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своей книге «Пророк в своем Отечестве».
По словам политика, НАТО уничтожит Украину и Польшу.
«Жириновский говорил в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", что НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — привел Дегтярев цитату из книги.
Ранее лидер ЛДПР назвал Байдена «президентом по сценарию», отметив, что он «управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий».
«Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра – долбани по Сирии, потом – оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воли старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил», — написал ранее хабаровский губернатор со ссылкой на Жириновского.