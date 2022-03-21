Соратник Жириновского раскрыл его пророчество об Украине

«Жириновский говорил в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской "элите", что НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — привел Дегтярев цитату из книги.