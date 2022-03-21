Киселев призвал к трибуналу над Байденом

Российский телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что Россия должна инициировать международный трибунал над американским лидером Джо Байденом и другими западными главами государств из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире», сообщает «Ура.ру».
«Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Кроме того, телеведущий упомянул войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. В список тех, кто должен пойти под трибунал, по мнению Киселева, попали экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Всех ведущий назвал военными преступниками.
Ранее китайское посольство в России назвало Вашингтон реальной угрозой для мира и опубликовало изображение, на котором перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.
Это Корея, Китай, Гватемала, Индонезия, Куба, Конго, Лаос, Вьетнам, Ливия, Камбоджа, Иран, Ирак, Кувейт, Афганистан, Югославия, Сирия и другие страны. Всего список состоит из 20 стран.