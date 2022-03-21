США занимались на территории Украины не только военно-биологической деятельностью, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
Появление таких фактов он анонсировал после того, как завершится российская спецоперация на Украине. По словам дипломата, западные страны хотят любыми путями сохранить позиции киевской власти, и причина этому – разного рода деятельность Запада, которая выходит за рамки мандата ООН.
Также Небензя заявил, что западные страны и Украина голословно обвиняют Россию в пропаганде, хотя, по его словам, и не могут опровергнуть фактов, которые российская сторона предоставила в ООН.
Минобороны в ближайшее время опубликует новый пакет документов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове», — рассказал представитель Минобороны.