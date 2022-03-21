Небензя анонсировал "неприглядные факты о Западе" после спецоперации на Украине

США занимались на территории Украины не только военно-биологической деятельностью, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

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Появление таких фактов он анонсировал после того, как завершится российская спецоперация на Украине. По словам дипломата, западные страны хотят любыми путями сохранить позиции киевской власти, и причина этому – разного рода деятельность Запада, которая выходит за рамки мандата ООН.

Также Небензя заявил, что западные страны и Украина голословно обвиняют Россию в пропаганде, хотя, по его словам, и не могут опровергнуть фактов, которые российская сторона предоставила в ООН.

Минобороны в ближайшее время опубликует новый пакет документов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.